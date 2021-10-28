Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти

В Малибу, штат Калифорния, 60-летний Хосров «Коз» Хосравани катался на лодке и спас от смерти тонущую голую женщину, которая настолько замерзла и обессилела, что не могла двигаться. Об этом сообщает Daily Mail.

26 сентября любитель парусного спорта Хосравани отправился на водную прогулку в компании друзей. В какой-то момент мужчина увидел стаю дельфинов и решил изменить маршрут, чтобы приблизиться к животным и рассмотреть их. Подплыв к дельфинам, он заметил нечто необычное — из холодной воды торчала человеческая рука.

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«Если бы не дельфины, я бы никогда не увидел эту женщину, которой оставалось жить всего несколько минут», — рассказал мужчина. Он добавил, что за несколько недель до того, как поплыть с друзьями, он прошел обучение и получил сертификат Американской ассоциации парусного спорта. Перед отправлением он провел инструктаж по технике безопасности и объяснил, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации.

«Я сказал друзьям, что им полезно все это узнать, но ничего страшного никогда не случится. И буквально через 30 минут нам пригодилась инструкция», — отметил Хосравани. Он бросил женщине буй с веревкой, чтобы она за него схватилась, и смог подтащить ее к лодке. Операция удалась со второго раза, и вскоре утопающая оказалась в лодке.

Женщина была очень слабой — она сильно замерзла и едва могла говорить. Хосравани укутал ее в теплое одеяло и привез на берег. Выяснилось, что она пошла купаться накануне ночью, и ее унесло течением. В итоге она провела больше 12 часов в холодной воде. Купальщицу поместили в больницу на трое суток, а после отпустили домой.

Ранее сообщалось, что мужчина бросился в воду во время семейного ужина в ресторане и спас ребенка. Он подплыл к плачущему мальчику и дотащил его до лестницы, по которой оба выбрались на берег.