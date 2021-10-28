Россиянка побывала в Танзании и описала курорт словами «похоже на Анапу»

Россиянка рассказала об изменениях в Танзании после ее повторного открытия в октябре

Российская туристка, отдыхавшая в Танзании в 2020 году, снова побывала на курорте после его повторного открытия в октябре и рассказала, что изменилось с тех пор. Впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница вспомнила, что первый раз побывала в республике в период пика наплыва российских туристов. Так, она сравнила аэропорт с палаткой, которая «трещала по швам» от большого количества людей, а городской трансфер до столицы Занзибара — с обычной маршруткой в Москве, где пассажиры «дружно передают за проезд».

«Пляжи Кендву и Нунгви были похожи на Анапу в августе. Из всех баров на пляже доносились звуки российском популярной музыки, пляжные масаи на русском языке пытались продать вам сувениры или предлагали сфотографироваться с ними», — такими словами описала курорт туристка.

Тем не менее, прибыв на остров в первых числах октября, россиянка приятно удивилась изменениям. По ее словам, несмотря на требование обязательной сдачи ПЦР-теста по прилете, она была освобождена от этой процедуры и сразу направилась в отель. Также ее порадовало отсутствие очередей на курорте. Мелкие бытовые недочеты гостиницы девушка оправдала наличием безлимитных кокосов, идеальных пляжей и бирюзовым океаном.

«На Занзибаре мы еще только два дня, но разница с первым отпуском тут очевидна. Это небо и земля!» — призналась путешественница.

Ранее в марте туристка из России, съездившая отдохнуть на Занзибар, рассказала о главных ошибках во время поездки. Так, путешественница посоветовала не обменивать сразу все деньги на местную валюту. По ее словам, экскурсии можно оплатить и долларами, а для отдыха достаточно небольшого количества наличных.