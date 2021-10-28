В сети разглядели непристойность в татуировке мужчины в виде слона

В сети подняли на смех татуировку мужчины с неприличным изображением. На соответствующие пост и комментарии на портале Reddit обратили внимание журналисты The Sun.

Анонимный участник платформы разместил фото, на котором запечатлено мужское бедро с крупным рисунком в виде головы слона. На снимке видно, что когда хозяин татуировки надевает шорты, то вещь частично прикрывает ее, из-за чего хобот животного визуально напоминает мужские гениталии. «Мой коллега был очень доволен своей татуировкой, пока не надел шорты», — гласит описание к публикации.

Пользователи сети разглядели непристойность на рисунке и принялись писать об этом в комментариях.

«Мне трудно поверить в то, что он не подумал об этом заранее», «Это довольно короткие шорты, я думаю, что в обычной одежде все выглядит прилично», «Самое простое решение проблемы — длинные шорты. Тем не менее, это очень неоднозначная татуировка», — высказывались они.

Ранее в октябре в сети разглядели непристойность в татуировке девушки с изображением цветов. По задумке на ней должны были быть изображены очертания женского портрета, продолжением которого являются цветы. Однако из-за неудачной реализации два цветка внешне похожи анус.