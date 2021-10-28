Раскрыт размер госдолга российских регионов: первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин заявил, что госдолг регионов составляет 2,6 триллиона рублей. Его слова приводит ТАСС.

По словам замминистра, это около 26 процентов от налоговых и неналоговых доходов регионов. Также он подчеркнул, что уровень госдолга не растет и находится «на безопасном уровне».

«Так, например, уровень задолженности по рыночным заимствованиям с начала года сократился на 243 миллиарда рублей, или на 18 процентов», — отметил Горнин, добавив, что сейчас два региона имеют государственный долг, который превышает 100 процентов. По его словам, ситуация в этих регионах регулируется, руководство проводит «ответственную долговую политику для сокращения объема госдолга».

Ранее в октябре агентство Bloomberg сообщало, что благодаря росту доходов от нефти и газа объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг рекорда, однако президент страны Владимир Путин якобы хочет сэкономить деньги, отложив их на черный день.