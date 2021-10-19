Минфин США призвал американские власти вновь повысить потолок госдолга страны

Конгресс США должен одобрить дальнейшее повышение потолка государственного долга страны или приостановить действие лимита. С таким призывом выступила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в письме к ряду влиятельных американских законодателей. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что одобренное на прошлой неделе повышение лимита заимствований на 480 миллиардов долларов позволяет министерству финансов продолжать финансирование работы федерального правительства лишь до 3 декабря 2021 года. Она назвала это «временной передышкой», и до наступления этого момента ее ведомство будет вынуждено «принять определенные чрезвычайные меры».

Йеллен заверила, повышение госдолга станет единственной мерой, которая даст долгосрочную уверенность в том, что правительство США сможет выполнять свои обязательства.

15 октября Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга страны на 480 миллиардов долларов. Согласно указу, лимит будет увеличен до 28,9 триллиона долларов. Ожидается, что этой суммы суммы должно хватить для того, чтобы правительство США в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря.

