Названы продлившие туристический сезон курорты Турции

Президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции Улькай Атмака назвал курорты республики, продлившие туристический сезон до декабря — Белек и Кунду. Об этом пишет портал MYGazete.com.

«Почти все гостиницы еще открыты, несмотря на конец октября. У нас был очень хороший октябрь, и мы ожидаем, что зимний сезон также пройдет успешно», — рассказал эксперт.

При этом специалист отметил, что на некоторых курортах уже началось закрытие отелей из-за снижения заполняемости. «Аланья готовится к закрытию некоторых гостиниц, такая же ситуация в Сиде. Сезон точно будет продлен в Белеке и Кунду — здесь есть большой спрос на отели как для отдыха, так и для проведения конференций и конгрессов», — заявил он.

Ранее в октябре эксперты туристической отрасли предсказали значительный рост стоимости летнего отдыха в Турции в 2022 году. Так, стало известно, что цены на проживание в ряде гостиниц республики останутся на уровне 2021 года, однако большая часть отелей планирует повысить стоимость минимум на десять процентов.