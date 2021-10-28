Синоптик предсказал москвичам «иллюзию бабьего лета» на выходных

Температура воздуха на выходных в Москве приблизится к рекордным значениям, у горожан может возникнуть «иллюзия бабьего лета». Об этом в своем Instagram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Жителей большинства регионов Европейской России ждут довольно погожие осенние деньки, а южные ветры продолжат поставлять хорошо прогретые воздушные массы», — написал синоптик.

Согласно предсказаниям Тишковца, в субботу, 30 октября, в столице ожидается до 12-14 градусов тепла, а в Подмосковье до +15. По словам специалиста, это на 7-8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября. Столбики столичных термометров подберутся к рекорду, который был зафиксирован в этот день в 1967 году.

Воскресная температура будет на несколько градусов холоднее, около 10-12 градусов тепла. Тишковец уточнил, что теплая погода в столице сохранится на протяжение пяти дней.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяны Позднякова рассказала, что в ближайшие дни на погоду будут влиять несколько атмосферных фронтов. Ее слова приводят «Известия». Температуру на выходных определит теплый антициклон, который придет с запада. Несмотря на переменную облачность, осадков не ожидается: на выходных будет комфортная погода для прогулок на свежем воздухе.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что жителей Европейской части России ожидает теплое начало ноября, температура воздуха будет на семь градусов превышать климатическую норму.