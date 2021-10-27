Жителям Центральной России пообещали теплое начало ноября

Жителей Европейской части России ожидает теплое начало ноября, температура воздуха будет на семь градусов превышать климатическую норму, пообещал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает «Комсомольская правда».

Синоптик отметил, что погода в начале ноября в умеренных широтах центральной части страны будет связана формированием циклона на севере и антициклона на юге России. Вильфанд также добавил, что в ближайшее воскресенье, 31 октября, воздух прогреется до 13-14 градусов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Ленте.ру», что в период нерабочих дней, введенных в России из-за пандемии COVID-19, погода в центре страны будет дождливой, но теплой. В Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре и Петрозаводске при этом ожидается больше осадков — там пролегают основные пути циклонов.