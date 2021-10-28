На Украине выкупили предложенную Россией электроэнергию

Оператор энергосистемы «Укрэнерго» сообщил, что восемь украинских компаний выкупили 2200 мегаватт доступной для импорта электроэнергии, предложенной Россией. Соответствующие данные появились на сайте компании.

Стоимость мегаватт-часа составила 0,29 копейки ($0,01). Всего в аукционе приняли участие 10 компаний.

Согласно опубликованным данным, Украина с 1 ноября также возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии. Уточняется, что госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 мегаватт доступной для импорта электроэнергии из Белоруссии.

Ранее стало известно, что украинская Национальная комиссия (НКРЭКУ) решила не продлевать на ноябрь запрет на закупки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Белоруссии. Такое решение принято из-за низких запасов угля и угрозы дефицита электроэнергии.