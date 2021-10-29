Белла Хадид снялась в оголяющем грудь наряде и восхитила поклонников

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в виртуальном показе модного бренда Mugler и восхитила поклонников своим внешним видом. Скриншоты трансляции показа и комментарии появились на Daily Mail.

25-летняя знаменитость снялась в черном боди с большим вырезом, частично оголяющим ее грудь, темных широких штанах прямого кроя, бордовом кожаном тренче и остроносых сапогах в тон. Ее наряд дополнило большое количество золотых цепей на груди и поясе. На кадрах волосы модели распущены и уложены гелем, на ее веки нанесен макияж в виде горизонтальных линий черного цвета, а контур губ очерчен коричневым карандашом.

Пользователи сети оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под материалом. «Белла самая лучшая», «Она очень красивый человек», «Она прекрасна и натуральна. Никаких пластических операций и искусственной груди», «Идеальная женщина», «Она мне нравится», — писали они.

Ранее в октябре Белла Хадид снялась полуобнаженной в рекламе популярного бренда Michael Kors. Звезду запечатлели с мокрыми волосами в слитном купальнике черного цвета, который оформлен молнией в области декольте и поясом с эмблемой. На другом кадре она лежит в воде в черных плавках на завязках и кроп-топе с надписью AGENT 007.