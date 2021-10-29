Брук Шилдс раскрыла детали шокировавшей ее съемки в нижнем белье в 15 лет

Американская модель и актриса Брук Шилдс раскрыла подробности шокировавшей ее съемки рекламы бренда Calvin Klein, в которой она приняла участие в 15-летнем возрасте. Соответсвующее интервью публикует Vogue.

Речь идет о кампании 1980-х годов, в которой манекенщица позировала в нижнем белье и оголяющих грудь нарядах. В ролике она танцевала и демонстрировала вещи бренда. «Я была наивной и ни о чем не думала. Несмотря на то, что я снималась в белье, мне не показалось, что реклама носит сексуальный характер», — призналась она.

По словам Шилдс, сейчас она видит провокационный подтекст рекламы, которая впоследствии стала культовой. «В 56 лет я вижу, что операторы сначала снимали мою промежность вблизи, и только потом лицо, — пояснила женщина. — Мне не объяснили, что реклама будет двусмысленной. Я была в шоке, когда она обрела общественный резонанс».

В октябре прошлого года Брук Шилдс объяснила желание фотографироваться в бикини верой в свою красоту. По словам знаменитости, носить бикини и делать откровенные фото в 55-летнем возрасте ее побудили дочери. Звезда заявила, что благодаря поддержке своих детей и личного тренера она научилась любить свою фигуру и демонстрировать ее с гордостью.