Россиян предупредили о движущемся к Земле облаке плазмы

Облако магнитной плазмы движется от Солнца к Земле. Оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури. Об этом предупредили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук (РАН).

«Пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», — говорится в сообщении.

Ожидается, что бури продлятся от полутора до двух суток. В лаборатории отметили, что самая крупная вспышка на Солнце из зарегистрированных 28 октября относится к классу X1.0. Экстремально мощными считаются вспышки класса X10, что в десять раз мощнее зафиксированной.

«Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю», — говорится в сообщении. Отмечается, что все остальные события имели более низкую классификацию.

Предыдущие мощные магнитные бури были зафиксированы 27-29 мая. Они произошли из-за вспышек на Солнце 21, 22 и 25 мая.