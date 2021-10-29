В Кремле высказались о деле врача Сушкевич

Песков: в Кремле не следят за делом врача Сушкевич

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о деле врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорожденного. Его слова приводит ТАСС.

Этот вопрос не входит в повестку президента России Владимира Путина, в Кремле за делом не следят, заявил Песков.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел повторно доложить ему обстоятельства по делу обвиняемого в убийстве новорожденного врача-неонатолога Элины Сушкевич после публикации открытого письма Президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля.

По версии следствия, в 2018 году Елена Белая и Элина Сушкевич «с целью улучшения показателей работы роддома» убили новорожденного, появившегося на свет сильно недоношенным, введя ему летальную дозу сульфата магния, и пытались представить произошедшее как смерть во время родов.

10 октября 2020 года присяжные заседатели Калининградского областного суда их оправдали, но в мае 2021 года вердикт был отменен — причиной назвали многочисленные нарушения в ходе суда.