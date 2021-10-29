Бастрыкин велел вновь доложить обстоятельства дела Сушкевич после письма Рошаля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел повторно должить ему обстоятельства по делу обвиняемого в убийстве новорожденного врача-неонатолога Элины Сушкевич после публикации открытого письма Президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.

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Уточняется, что в настоящий момент дело в отношении медицинского работника регионального перинатального центра города Калининграда рассматривается в Московском областном суде.

Ранее Рошаль потребовал отпустить обвиненную в убийстве ребенка в Калининградском роддоме №4 Элину Сушкевич и заявил, что готов сесть вместо нее в СИЗО. Он выразил уверенность в том, что уголовное дело против врача было неправильно оценено, доктор Сушкевич ни в чем не виновата, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками.

По версии следствия, в 2018 году Елена Белая и Элина Сушкевич «с целью улучшения показателей работы роддома» убили новорожденного, появившегося на свет сильно недоношенным, введя ему летальную дозу сульфата магния, и пытались представить произошедшее как смерть во время родов.

10 октября 2020 года присяжные заседатели Калининградского областного суда их оправдали, но в мае 2021 года вердикт был отменен — причиной назвали многочисленные нарушения в ходе суда. В частности, выяснилось, что среди присяжных оказался ранее судимый за умышленное преступление мужчина, который скрыл этот факт.

В августе 2021 года Верховный суд постановил изменить подсудность и направил дело в Московский областной суд, где уже 4 октября было принято решение на три месяца взять Белую и Сушкевич под стражу.

