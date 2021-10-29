У россиян появятся электронные копии документов

Правительство России утвердило перечень документов, на которые можно будет оформить электронные дубликаты. В списке значатся 19 документов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ появился на сайте правительства.

Сделать электронные копии документов можно будет с 1 июля 2022 года в МФЦ.

В перечень войдут военный билет, документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, свидетельство об усыновлении, медицинские справки, судебные решения, документы об образовании, свидетельства ЗАГС, документы об инвалидности. Электронную версию последних можно будет сделать, даже если они были получены за границей.

Сотрудник МФЦ отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет его владельцу. После этого дубликат будет храниться в личном кабинете на портале госуслуг. Далее при обращении в МФЦ или органы власти бумажные оригиналы документов предъявлять не потребуется.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что электронный паспорт в России будет представлен в двух видах — смарт-карта и приложение с QR-кодом. Его запуск в трех регионах планируется до конца 2022 года.