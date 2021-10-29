Украина поможет Европе согреться дровами

Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы помочь спасти регион от нехватки газа, сказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает РИА Новости.

В этом отопительном сезоне, пока не запущен «Северный поток-2», европейцам не хватает 70 миллиардов кубометров газа, отметил он. Чаленко напомнил, что по количеству лесов Украина находится в десятке лидеров в Европе, а значит может помочь жителям согреться. В ЕС это понимают и рассматривают дрова как энергоноситель, добавил эксперт.

Экономист допустил, что вскоре Киев может отменить запрет на массовый вывоз древесины, в том числе кругляка, хотя на западе Украины сложилась катастрофическая ситуация с вырубкой. Чаленко отметил, что снятие моратория было одним из условий для транша от Еврокомиссии в размере 600 миллионов евро. Чаленко признал, что от возобновления экспорта сырья пострадает деревообрабатывающая промышленность Украины.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне увеличения потребления и более низких, чем ожидалось, поставок газа из Норвегии и России. Стоимость газа в октябре подобралась к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров. Однако цены опустились 29 октября до 838 долларов за тысячу кубометров после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки топлива в ЕС.