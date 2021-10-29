Иностранцы ринулись снимать дорогое жилье в Москве

Среди граждан зарубежных стран спрос на съем элитного жилья в Москве вырос на 35 процентов

Спрос на аренду элитной жилой недвижимости в Москве с июля по сентябрь среди иностранцев вырос на 35 процентов по сравнению со вторым кварталом, сообщило «Ленте.ру» агентство недвижимости Point Estate. Аналитики связывают тенденцию с началом делового сезона и притоком в столицу новых сотрудников, которые являются гражданами зарубежных стран, в посольства и международные компании.

Наибольшее число иностранных работников, которые ринулись снимать в столице премиальную недвижимость, зафиксировали среди представителей Южной Кореи (35 процентов) и Японии (25 процентов). В июле-сентябре активно оформляли аренду на дорогие квартиры в Москве граждане Ирака, Катара, Бахрейна и ОАЭ — их доля к октябрю составила пятую часть в общей структуре зарубежного спроса. В подавляющем большинстве случаев иностранцы приезжают на работу в Москву вместе с семьей с тремя и более детьми.

Самые популярные районы у экспатов для съема жилья — Покровское-Стрешнево, Крылатское, Сокол и Щукино. Бюджет на ежемесячную аренду варьируется от 300 до 800 тысяч рублей в месяц на 3-4-комнатные квартиры. Одиночки предпочитают арендовать в Москве двухкомнатное жилье по тарифу от 150-200 тысяч рублей в месяц. Наиболее популярные районы в центре столицы — Арбат, Замоскворечье, Патриаршие пруды, Тверской и Хамовники, подчеркнули в агентстве.

«По нашим прогнозам, если локдаун в Москве будет краткосрочным, то он не отразится на спросе на аренду элитной недвижимости в столице со стороны иностранных клиентов. В этом случае активность арендаторов будет высокой до середины декабря, а ближе к новогодним праздникам пойдет на спад», — отметила представитель Point Estate Татьяна Леонова.

Ранее гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева сообщила, что в России может появиться арендное жилье для малоимущих. Тестирование программы предоставления съемных квартир по сниженным ставкам планируют запустить в Москве.