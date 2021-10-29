Названы риски от привязки ставок по ипотеке к зарплатам в России

Представители банков и девелоперы высказались по поводу предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина привязать размеры ставок по ипотеке к средним зарплатам в соответствующих регионах России. Ряд экспертов предупреждают о возможном риске от внедрения инициативы в виде роста цен на жилье, пишут «Ведомости».

Володин на пленарном заседании 28 октября назвал данную меру решением против дефицита кадров в регионах и снижения объемов внутренней миграции населения между городами в поисках заработка. «Посмотрите, у нас процентная ставка по ипотеке одинаковая для всех регионов, кроме регионов Дальнего Востока. Есть отличия по селу. Но, допустим, между Москвой и Костромой, Санкт-Петербургом и Псковом разницы нет. А было бы правильно привязать ставку к заработной плате и с учетом этого ее корректировать», — подчеркнул чиновник. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что дифференцированные ставки вполне разумны в рамках льготного кредитования на жилье.

Материалы по теме Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

По данным Росстата, самая высокая средняя зарплата россиянина на июль 2021 года зафиксирована в Чукотском (128 657 рублей), Ямало-Ненецком автономных округах (110 479 рублей) и в Москве (108 520 рублей). При этом самыми высокими ценами на квадратный метр жилья, согласно статистике «Дом.рф» на конец октября 2021-го, отличились столица России (224 784 рублей), Санкт-Петербург (140 329 рублей) и Сахалинская область (121 900 рублей).

Глава департамента страхования и экономики социальной сферы финансового факультета Финансового университета Александр Цыганов не уверен, что дифференцированные ставки на ипотеку помогут регионам избавиться от проблемы с доступностью жилья, так как на решение о покупке квартир влияет не ставка по ипотеке, а общее благосостояние граждан. «Вопреки намерениям правительства, которые связаны с решением проблемы миграции населения из регионов, может сработать обратный эффект», — добавил эксперт.

Старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова считает, что подобное ручное управление ставками неблагоприятно отразится на банковском секторе. Кроме того, подчеркивает специалист, «цифровая трансформация делает реализацию предложения практически невозможной», потому что население может брать кредит на недвижимость в любом регионе без ограничений. Представитель агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский отметил, что снижение ставок под зарплаты в субъектах может привести к новому витку роста цен на жилье.

При этом девелоперы поддержали идею с введением привязки ставок по кредитам к доходам россиян, так как считают данную меру существенным фактором повышения пока еще «вялого спроса» на недвижимость в некоторых регионах.

Ранее агентство «ИНКОМ-Недвижимость» выяснило, что с начала 2021 года квартиры в московских новостройках (без учета проектов на присоединенных территориях и в Зеленограде) в среднем выросли в цене на 21 процент до 19 миллионов рублей. Сильнее всего с января подорожало строящееся жилье в Северо-Западном округе (на 52 процента, до 22,15 миллиона рублей).