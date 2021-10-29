Один вид ипотеки расширили на готовое жилье

Банк ВТБ расширил льготную программу «Дальневосточной ипотеки» в России на готовые объекты. Ставка для клиентов кредитной организации составит от 0,1 процента годовых, условия будут действовать для жителей 34 моногородов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила «Ленте.ру» пресс-служба банка 29 октября.

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ВТБ решил распространить льготную ставку еще на один вид ипотеки для жителей ДФО после того, как общий объем кредитов организации по дальневосточной программе с ее старта в декабре 2019 году достиг 22,5 миллиарда рублей. Регионами-лидерами по объему сделок стали Приморский край (10,5 миллиарда рублей) и Хабаровский край (3,8 миллиарда рублей). Размер первоначального взноса в среднем составил 22 процента от стоимости жилья.

«Расширение льготных условий на моногорода, построенные при градообразующих предприятиях, позволит в полной мере раскрыть потенциал программы. На территории ДФО строительный сектор сегодня только развивается, и еще не во всех населенных пунктах можно приобрести квартиру в новостройке. Внесенные правительством изменения помогут решить главную задачу программы — обеспечить семьи макрорегиона комфортным и доступным жильем. Мы первым из российских банков предложили заемщикам дополнительный стимул в виде "нулевой" ставки по "Дальневосточной ипотеке" на весь срок кредита. И в отличие от других игроков делаем это предложение бессрочным, в том числе – для вторичного рынка», — пояснил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продумать план расширения условий программы «Дальневосточной ипотеки» на учителей и врачей. Пока кредит по сниженной ставке могут получить семьи с супругами не старше 35 лет либо россияне той же возрастной группы, которые не состоят в браке и имеют ребенка младше 19 лет.