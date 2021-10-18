Путин поручил расширить одну из программ льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил проработать варианты распространения условий программы «Дальневосточной ипотеки» на учителей и врачей. Расширение одной из программ льготного кредитования на жилье должно затронуть специалистов, которые проработали на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) не менее пяти лет, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства просит правительство рассмотреть масштабирование «Дальневосточной ипотеки» на работников образования и здравоохранения. В поручении указано, что из критериев для участия в программе кредитования следует исключить действующие ограничения по возрасту и семейному положению заемщиков. Доклад с предложениями премьер-министр Михаил Мишустин должен будет представить Путину до 1 ноября текущего года.

Пока льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи с супругами не старше 35 лет, либо россияне до 35 лет (включительно), которые не состоят в браке и имеют ребенка младше 19 лет. По специальной ставке от 0,1 процента кредит можно взять на покупку квартиры в новостройке, «вторички» на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Максимальная сумма ипотеки ограничена шестью миллионами рублей.

По программе дальневосточной ипотеки россияне на конец сентября 2021 года приобрели около десяти тысяч домов и квартир, сообщал ранее Росреестр. Лидерами стали Республика Саха (Якутия) и Приморский край — 2885 и 2233 кредита соответственно.