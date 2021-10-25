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Назван неочевидный критерий выбора москвичами квартир в аренду

«Яндекс.Аренда»: москвичи отказались снимать квартиры без холодильников
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Фото: Unsplash

Жители столицы назвали критерии выбора съемных квартир, которые считают для себя наиболее важными для комфортного быта. В исследовании «Яндекс.Аренда» москвичи указали на неочевидный предмет, без которого отказались бы арендовать квартиру, передает РИА Новости 25 октября.

Как показал опрос аналитиков, будущие квартиранты при отсмотре вариантов для аренды недвижимости в первую очередь обращают внимание на наличие там холодильника. Без этой бытовой техники отказалась бы от предложения съема большая часть из 1000 респондентов.

«Холодильник — самая важная бытовая техника в арендованной квартире, так решила половина респондентов. Еще 21 процент не смогут обойтись без стиральной машины, 15 процентам будет сложно без плиты с духовым шкафом», — приводят выводы исследования авторы опроса.

Около 57 процентов опрошенных чаще склоняются к аренде квартиры во «вторичке», помещения в новостройках любят снимать 28 процентов респондентов. Меньше всего среди поучаствовавших в исследовании москвичей тех, кто желает жить в историческом доме — 15 процентов.

Самым популярным в плане аренды жилья у населения столицы стал Центральный административный округ, где хотели бы снимать квартиру 23 процента опрошенных. На втором месте — Юго-Западный (такой выбор готовы сделать 14 процентов участников опроса). В Юго-Восточном и Восточном округах согласились бы пожить в съемной квартире 7,2 и 6,2 процента москвичей соответственно.

Ранее агентство «МИЭЛЬ» раскрыло данные о съемных квартирах состоятельных жителей столицы. Около трех процентов арендованных квартир в Москве имеют пять более комнат. Ставки ежемесячной аренды за такие объекты составляют от 90 тысяч рублей до 3,5 миллиона рублей.

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