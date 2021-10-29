На Ямале нефтяники спасли замерзающего фламинго

Сотрудники Спорышевского месторождения на Ямале нашли замерзающего фламинго и спасли его

Нефтяники на Ямале нашли на месторождении замерзающего фламинго и спасли его. Кадры с животным публикует «Ямал-Медиа» в Telegram-канале.

29 октября сотрудники Спорышевского месторождения во время ночного обхода обнаружили птицу на территории предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Уточняется, что она была жива, но сильно замерзла. Нефтяники аккуратно перенесли фламинго в служебное помещение и отогрели. В настоящий момент с животным все хорошо, его взяли под опеку местные зоозащитники.

Откуда фламинго взялся на месторождении, пока неясно. Предположительно, он мог сбежать от владельцев или из контактного зоопарка в Ноябрьске.

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