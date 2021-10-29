Глюкоза показала полуголую грудь на новом фото и вызвала споры в сети

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 35-летняя знаменитость запечатлена в полный рост с распущенными волосами. На ней — темно-коричневый плащ, который частично прикрывает голую грудь, светло-коричневые брюки со змеиным принтом и черные туфли на каблуках.

В подписи к публикации Ионова рассказала о связи между здоровьем и сексуальностью. «Не забываю баловать себя. Делаю разные процедуры и массажи, хожу к косметологу и наношу кремы.⁣⁣⁣ (...) Я стараюсь знакомиться со своим телом и любить каждую его клеточку. Даже если я поправилась, похудела или что-то еще, всегда смотрю на себя с любовью», — призналась она.

Пост набрал больше 23 тысяч лайков. Некоторые подписчики раскритиковали исполнительницу за фото в полуобнаженном виде в комментариях. «Успокойся уже со своей сексуальностью», «Вы очень красивая, но показывать всем такие снимки — это уже слишком», «Фу», «Тогда надо фото на OnlyFans публиковать», «Когда ты уже закончишь с самолюбованием и займешься своей дочерью?» — негодовали они.

Другие, напротив, восхитились снимками звезды. «Шикарная женщина», «Круто! Очень сексуально и естественно», «Красотка», «Шикарная фигура у вас», «Вы в отличной форме», «Это божественно», — писали они.

В сентябре Глюкозу пристыдили за фото в купальнике. На снимке она запечатлена сидящей на траве боком к камере. Певицу засняли с распущенными волосами, в розовом купальнике с полупрозрачными вставками на талии. «Вам не надоело постить фото в купальниках? Не девочка уже», — упрекнули ее подписчики.