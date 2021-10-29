В Грозном наградили победителей X всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа»

В Грозном прошла церемония награждения победителей X всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что цель конкурса — проведение единой государственной информационной политики в сфере радиовещания и налаживание межнациональных отношений. Организаторы мероприятия подчеркнули, что с каждым годом география участников расширяется, также растет их количество. В 2021 году на участие в фестивале было подано около 300 заявок из 50-ти российских городов.

В номинации «Утреннее шоу» победил уфимский ведущий радиостанции «Спутник ФМ» Трофим Татарников. В категории «Тематическая программа» лауреаткой стала ведущая ТРК «Мир Белогорья» Татьяна Лот из Белгорода. В номинации «Информационная программа» победительницей признана Ирина Храпова из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что уроженец Чечено-Ингушской АССР Герман Садулаев стал лауреатом литературной премии «Ясная поляна» в категории «Современная русская проза» за книгу «Готские письма». «Современная русская проза» — главная номинация премии.