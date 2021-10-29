Чеченский писатель стал лауреатом премии «Ясная поляна»

Уроженец Чечено-Ингушской АССР Герман Садулаев стал лауреатом литературной премии «Ясная поляна» в категории «Современная русская проза» за книгу «Готские письма». Об этом сообщает ТАСС.

«Современная русская проза», главная номинация премии, отмечает «выдающиеся произведения отечественных авторов, которые важно прочитать именно сейчас». Садулаев заявил, что «Ясная поляна» — его любимая премия. «Она создает атмосферу любви к литературе, атмосферу семьи», — отметил автор.

В категории «Иностранная литература» победителем стал английский писатель Джулиан Барнс с романом «Нечего бояться». Премия в этой номинации вручается «за самую значимую зарубежную книгу XXI века и ее перевод».

48-летний Герман Садулаев родился в селе Шали, Чечено-Ингушская АССР в семье чеченца и терской казачки. Он получил образование в Грозном и в Ленинграде (Санкт-Петербург).

Ранее в октябре сообщалось, что фильм грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили «Начало» стал лауреатом в категории «Лучший дебют» международного кинофестиваля «Восток — Запад. Золотая арка», прошедшего в России.