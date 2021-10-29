Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 29 октября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4150 пунктов (минус 0,95 процента), индекс РТС — до 1843,83 пункта (минус 1,94 процента).

Среди «голубых фишек» в плюсе закончил только «Яндекс» (плюс 0,46 процента, до 5850 рублей за акцию). Остальные 14 компаний закончили день в минусе. Больше всего подешевели акции «Магнита» (минус 2,53 процента, до 6467 рублей) и «Полиметалла» (минус 2,44 процента, до 1320,8 рубля).

Курс доллара на 18:50 составил 70,89 рубля (плюс 0,66 рубля), курс евро — 81,91 рубля (минус 0,13 рубля). Биткоин торговался по 62 238 долларов за монету (плюс 1,76 процента).

Нефть марки Brent подешевела до 83,46 доллара за баррель (минус 0,24 процента), марки WTI — до 82,67 доллара (минус 0,17 процента). Газовые фьючерсы на декабрь снизились до 790 долларов за тысячу кубометров.