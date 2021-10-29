Экс-депутат Госдумы оценил шансы Рашкина избежать наказания

В связи с депутатской неприкосновенностью сотрудники полиции не могли досматривать машину депутата от КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике у которого обнаружили мертвого лося. Его шансы избежать наказания оценил бывший депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в интервью «Газете.Ru».

По его словам, утверждать, что Рашкин в момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения, как отмечали СМИ, некорректно, так как никаких анализов не проводилось. «Может, запах показался, а может, он зуб полоскал спиртовым настоем, и такое бывает. Его адвокаты найдут различные причины оправдания этого запаха», — отметил Лысаков.

Он также добавил, что согласно текущему законодательству, полицейские не могут отстранять от управления автомобилем лиц, относящихся к спецсубъектам, а машину отправлять на спецстоянку. Однако любого депутата Госдумы можно привлечь к административной ответственности за нарушение ПДД. Если же нарушение может привести к лишению права управления (как в случае с Рашкиным), то запускается более сложный механизм, подчеркнул Лысаков.

Автомобиль депутата Госдумы Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике нашли убитое животное. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.