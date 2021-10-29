Следователи захотели отправить в СИЗО экс-главу департамента Минобороны

Следователи попросили суд отправить в СИЗО бывшую временно исполняющую обязанности главы департамента обустройства войск Минобороны Марию Солодяжникову. Об этом сообщает РИА Новости.

Ходатайство об аресте поступило в Басманный суд Москвы. Солодяжникову обвинили по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Пост главы департамента Минобороны обвиняемая занимала с октября 2018 года.

Ранее в Москве арестовали экс-главу АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Евгения Горбачева по обвинению в хищении мошенническим путем 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов Минобороны в Арктике.