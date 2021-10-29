Высокогорье оказалось защитой от коронавируса

Смертность от коронавируса снижается в высокогорных районах, выявили ученые, заявил руководитель управления по эпидемиологии министерства здравоохранения Боливии Фредди Армихо (Freddie Armijo), пишет ТАСС.

Как уточнил политик, около 30 процентов территории Боливии занимает плато Альтиплано. Оно находится на высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря. «Оказалось, что большая высота служит защитным фактором от смертности от коронавируса», — подчеркнул он.

С начала пандемии в стране инфекцию подхватили более 510 тысяч человек, из этого количества около 18,9 тысячи пациентов скончались.

Ранее исследователи из Эквадора показали, что у живущих на больших высотах над уровнем моря людей ниже риск инсульта и смерти от него. Наиболее сильно этот полезный эффект проявлялся для высоты от 2 до 3,5 километра. Однако он сходил на нет после высоты в 3,5 километра — что, по мнению исследователей, может объясняться повышенным тромбообразованием из-за чрезмерной гипоксии.

