Названо необычное последствие коронавируса

Врач-инфекционист Илья Акинфиев назвал URA.RU необычное последствие перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, у ряда людей после выздоровления более полугода может сохраняться высокая температура тела.

«Потеря обоняния, как часть постковидного синдрома, тоже остается неразрешенной. Как и остальные моменты, такие как повышенная утомляемость, длительное повышение температуры. У меня есть пациенты, у которых температура 37,1 и 37,2 после перенесенного коронавируса сохраняется больше полугода», — заявил медик.

Он отметил, что диагностика не помогает выявить, из-за чего часть выздоровевших после COVID-19 пациентов после жалуются на повышенную температуру. Специалист посетовал на то, что у пациентов нет воспалений или других инфекций, однако те продолжают жаловаться на утомляемость и признал, что с этим ничего нельзя поделать.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что одновременное заражение коронавирусом и ангиной приводит к тяжелому состоянию, которое грозит развитием хронического тонзиллита и пневмонии.