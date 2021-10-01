Выявлен полезный эффект жизни на высокогорье

Исследователи из Эквадора показали, что у живущих на больших высотах над уровнем моря людей ниже риск инсульта и смерти от него. Наиболее сильно этот полезный эффект проявлялся для высоты от 2 до 3,5 километра. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Physiology.

Жизнь на высокогорье связана с пониженной доступностью кислорода для организма. Люди приспособились к таким условиям, однако, как это влияет на риск развития у них инсульта, изучено не было. Исследователи из Американского университета совместно с коллегами из Великобритании Испании и США проанализировали почти 76 тысяч случаев госпитализаций и более 38 тысяч смертей от инсульта, произошедших в Эквадоре с 2001 по 2017 год. Пациентов поделили на четыре группы по высоте их постоянного места жительства: низкой (до 1,5 километра), умеренной (до 2,5 километра), большой (до 3,5 километра) и очень большой (до 5,5 километра).

Выяснилось, что люди, живущие на большой высоте в среднем, испытывают инсульт в более позднем возрасте, чем те, кто обитает «ниже». Также у них выявили меньше случаев госпитализации и смертей от инсульта. Однако этот эффект сходил на нет после высоты в 3,5 километра — что, по мнению исследователей, может объясняться повышенным тромбообразованием из-за чрезмерной гипоксии.

Подобная устойчивость к инсульту, считают ученые, может объясняться как более развитой сосудистой сетью в мозге у адаптировавшихся к высокогорью людей, так и их повышенной способностью выращивать новые сосуды.

