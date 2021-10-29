Профсоюзы попросили сделать МРОТ в России выше украинского

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо главе Минтруда Антону Котякову с просьбой ускорить рост минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишут «Ведомости».

По их предложению, надо увеличивать параметр на один процентный пункт от медианной зарплаты, чтобы к 2030 году довести его до 50 процентов. Такая методика позволит сделать МРОТ выше, чем хотя бы в странах бывшего СССР, например, на Украине.

С 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается как 42 процента от медианной зарплаты. То есть той, ниже и выше которой имеет равное количество трудящихся. Ранее МРОТ определялся через стоимостную оценку потребительской корзины, новый расчет позволил несколько повысить показатель.

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Однако, как отмечают в ФНПР, разница между методиками снижается. Если в 2021 году МРОТ составил 12 792 рубля, то есть на 400 рублей выше, чем было бы раньше, то в 2022-м он достигнет только 13 617 рублей. Разница всего в 140 рублей. Между тем на Украине МРОТ составляет в пересчете на рубли 16620 рублей, а в Латвии и Литве — 37 264 и 52 609 рублей.

Также авторы письма ссылаются на доклад Международной организации труда (МОТ), где говорится, что в среднем МРОТ в развивающихся странах составляет 67 процентов от медианной зарплаты, в развитых — 55 процентов. В 2019 году в мире в среднем в пересчете на рубли МРОТ составлял 35 тысяч рублей.

Среди 31 страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) только в США минимальная зарплата находится на уровне 32 процента от медианной, то есть ниже чем в России, но составляет она 84 970 рублей в месяц.

Представитель Минтруда заметил, что законопроект по МРОТ уже обсудили на Российской трехсторонней комиссии (РТК), он уже получил одобрение профсоюзов. Секретарь ФНПР Олег Соколов добавил, что организация планирует вновь поднять эту тему на заседании 29 октября. По его словам, в валюте российские зарплаты продолжают снижаться, а значит, конкурентоспособность российского рынка труда будет падать, что негативно скажется на темпах роста экономики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает главным врагом страны низкие доходы миллионов граждан, угрожающие стабильному развитию.