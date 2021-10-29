Россиянам рассказали о погоде в ноябре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам, что синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре на большей части страны. Его слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, по всей территории страны ноябрь ожидается выше нормы, но в отдельных регионах около нормы. «Выше нормы температура будет почти на всей Европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона», — сказал глава Гидрометцентра.

Такая же погода ожидается в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии. Также Вильфанд отметил, что около нормы будет в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской области в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке.

Кроме того, на 90 процентов территории России осадков будет около нормы, дефицит ожидается в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. При этом избыток осадков ждет жителей Хакасии, юга Иркутской области и Таймыра.

Ранее Вильфанд заявил, что в Центральной России установится аномально теплая погода минимум до 3 ноября. Метеоролог пообещал россиянам температуру воздуха в семь градусов выше нормы. По его словам, такая погода продлится до среды, 3 ноября, но, скорее всего, сохранится и далее.