Вильфанд пообещал россиянам аномально теплую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Центральной России установится аномально теплая погода минимум до 3 ноября, сообщает РИА Новости.

Метеоролог пообещал россиянам температуру воздуха в семь градусов выше нормы. По его словам, такая погода продлится до среды, 3 ноября, но, скорее всего, сохранится и далее.

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«В центре европейской территории температурный фон начнет повышаться, и уменьшаться — количество облаков. В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север. Перенос теплых воздушных масс с юга и юго-запада (атлантические воздушные массы)», — объяснил Вильфанд

Синоптик добавил, что в пятницу, 29 октября, будут наблюдаться просветы в облаках. Температура воздуха составит 8-10 градусов тепла, а в субботу, 30 октября — до 13 градусов. «Такая температура сохранится во вторник и среду», — добавил эксперт. По предварительным прогнозом, начиная с 3 ноября, южный ветер увеличит температуру «до двухзначных отметок».

Ранее синоптик предсказал москвичам «иллюзию бабьего лета» на выходных. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в субботу, 30 октября, в столице ожидается до 12-14 градусов тепла, а в Подмосковье до +15.