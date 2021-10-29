Во время переписи в российском городе пенсионеров обокрали на полмиллиона рублей

В Екатеринбурге мошенницы обокрали пенсионерок на полмиллиона рублей под видом переписчиц

В Екатеринбурге злоумышленники дважды обманули пенсионеров под видом переписчиков. Сумма украденного составила полмиллиона рублей. Об инцидентах пишет KP.RU.

Обманутой оказалась 83-летняя пенсионерка, впустившая к себе в квартиру двух женщин, одна из которых была якобы беременна. Мошенницы спросили у хозяйки квартиры о ее сбережениях и попросили одну купюру, чтобы переписать ее номер.

Вычислив место, где пенсионерка хранит деньги, им оказался тайник за батареей, одна из мошенниц отвлекла хозяйку, а другая украла их.

Второй жертвой мошенниц стала 91-летняя пенсионерка, проживающая в другом районе города. Сейчас псевдопереписчиц разыскивает полиция.

Ранее в Петербурге полиция поймала пособника афериста, укравшего у 92-летнего местного жителя 10 миллионов рублей. Пенсионеру позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он предупредил о попытке кражи денег со счета петербуржца. Мошенник убедил пожилого человека снять сбережения и отдать их службе безопасности банка.