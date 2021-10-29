Папа Римский призвал противостоять изменению климата

Папа Римский Франциск сделал заявление о борьбе с изменением климата в преддверии конференции COP26, которая пройдет в шотландском Глазго. Глава католиков призвал мировых лидеров противостоять кризисам, сообщает BBC News.

Папа Римский подчеркнул необходимость для глав государств принять участие в конференции, чтобы обсудить эффективные меры для разрешения чрезвычайной экологической ситуации. В числе проблем он назвал не только процесс изменения климата, но и пандемию коронавируса, а также экономический кризис.

По словам главы католиков, трудные моменты предоставляют обществу возможности, которые нельзя использовать впустую. Ситуацию необходимо рассматривать как шанс для изменений. «Каждый из нас — кем бы он ни был и где бы ни находился — может сыграть свою роль в изменении нашего коллективного ответа на беспрецедентную угрозу изменения климата и ухудшение положения нашего общего дома», — заявил Папа Римский.

В сентябре 2021 года главы Римско-католической церкви, Восточной православной церкви и Англиканской общины выступили с редким совместным заявлением, призвав спасти планету от глобального потепления. Они обратили внимание, что последствия изменения климата сильнее всего повлияют на самых бедных жителей планеты.