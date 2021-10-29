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Рианна прошла по улицам в наряде в стиле 2000-х

Папарацци запечатлели Рианну в бельевом топе и розовой юбке с пайетками в стиле 2000-х
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Фото: Reuters

Американская поп-певица и предпринимательница Рианна прошла по улицам Санта-Моники, Лос-Анджелес, в наряде в стиле 2000-х годов и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость, когда она направлялась в итальянский ресторан Giorgio Baldi. Она была одета в белый топ в бельевом стиле, розовую юбку, оформленную пайетками и перьями на подоле, а также парку с капюшоном такого же цвета. Образ Рианны дополнили босоножки на каблуках, небольшая меховая сумка и множество подвесок.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид певицы в комментариях под снимками. «Куртка не сочетается с ее нарядом», «Она будто вырядилась в детскую одежду или в костюм для Хеллоуина», «Я едва ее узнала в этом образе», «Одежда для беременных», — высказывались они.

В сентябре Рианна вышла на улицу в прозрачной юбке и была пристыжена в сети. Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость, когда она направлялась на вечеринку после бала Met Gala вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Исполнительница попала в кадр в черных футболке и юбке из прозрачного материала, через которую просвечивается белье такого же цвета.

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