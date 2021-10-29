Южная Корея раскрыла подробности экстрадиции россиянина в США

Сеул уведомил Москву об экстрадиции россиянина Владимира Дунаева, задержанного по делу о кибермошенничестве, в США. Сотрудники российского консульства постоянно поддерживали с ним контакт, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение российского посольства в Южной Корее.

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Дипломаты также раскрыли подробности экстрадиции россиянина: в период пребывания в СИЗО консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с его родными и близкими и передавали корреспонденцию. Дальнейшее содействие российскому гражданину будет продолжено в США.

Дунаев 28 октября предстал перед федеральным судом в американском Огайо, где ему были предъявлены обвинения в его предполагаемой роли в транснациональной киберпреступной деятельности и созданию вируса Trickbot.

В обвинительном заключении утверждается, что начиная с ноября 2015 года и до августа 2020 года Дунаев и другие похитили деньги, конфиденциальную информацию и повредили компьютерные системы у ничего не подозревающих жертв, включая физических лиц, финансовые учреждения, школьные округа, коммунальные предприятия, государственные учреждения и частный бизнес.