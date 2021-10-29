«Бургер Кинг» решил воевать с Telegram из-за фастфуда

В конце октября основатель Telegram Павел Дуров объявил о запрете рекламы быстрого питания на своей новой рекламной платформе. «Бургер Кинг Россия» решил воевать и подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Уже известно, что ведомство зарегистрировало ее. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе «Бургер Кинг».

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Компания обвиняет Дурова в игнорировании прав и реальных интересов потребителей, а также настаивает на снятии запрета на рекламу фастфуда. «Если Павел Дуров не ест мясо и не пользуется услугами предприятий быстрого питания — это его личный выбор, однако мы считаем неприемлемым навязывание своего мнения всем потребителям», — заявил директор по маркетингу «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов. Он добавил, что Дуров с состоянием в 17,2 миллиарда долларов, возможно, «просто забыл, что людям, которые каждый день ездят на работу или просто хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание».

Ранее предприниматель анонсировал первую официальную платформу для размещения рекламы в Telegram. Помимо запрета на продвижение быстрого питания, в мессенджере нельзя будет рекламировать психоактивные вещества, инструкции по изготовлению лекарств, алкогольные напитки и табачные изделия.

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