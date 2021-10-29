ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиеева на выборах

Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана с 80,12% голосов

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев объявил о победе действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на выборах главы государства, передает РИА Новости.

«Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан. После подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12 процента голосов», — сказал Низамходжаев.

Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье, 24 октября. Явка превысила 80 процентов. Мирзиеева уже поздравили с победой президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Шавкат Мирзиеев стал президентом в 2016 году после смерти Ислама Каримова, первого лидера независимого Узбекистана. При Каримове Мирзиеев был премьер-министром.