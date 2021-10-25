Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах главы республики. В ходе разговора политики обсудили развитие двусторонних отношений, сообщается на сайте Кремля.

В частности, лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества России и Узбекистана по всем направлениям, а также расширение взаимодействия в решении актуальных вопросов в регионе и мире. Отмечается, что президент России также направил Мирзиееву поздравительную телеграмму.

«Итоги голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, а также поддержку вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене», — подчеркнул Путин.

Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье, 24 октября. По данным комиссии, всего на избирательные участки пришло 16 036 914 избирателей, что составило 80,8 процента от общего списка.

Отмечается, что необходимый порог явки в 33 процента был преодолен уже в 11:00 по местному времени (09:00 по московскому времени).