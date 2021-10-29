Вильфанд рассказал о погоде в России в нерабочие дни

Вильфанд сообщил, что температура в России в нерабочие дни будет выше нормы

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в России температура воздуха будет выше нормы. О погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время пресс-конференции в эфире «Общественной службы новостей».

«Температура будет превышать норму на шесть-семь градусов. Она будет больше соответствовать началу третьей декады сентября», — рассказал Вильфанд. Он объяснил, что это связано с перемещением воздушных масс с запада на восток.

По словам Вильфанда, в первый нерабочий день, 30 октября, температура в Московском регионе составит 12-14 градусов днем, ночью — 7-9 градусов. До середины недели температура будет выше нормы на 6-7 градусов, во второй половине резкого понижения температуры не ожидается.

Метеоролог подчеркнул, что на юге Европейской части России и в Западной Сибири температура будет около нормы. В Якутии в нерабочие дни столбики термометров могут подняться на 11-13 градусов выше нормы — ночью будет минус 12-14, днем около минус 3-5.

Осадки на всей территории страны ожидаются около нормы, дефицит осадков прогнозируется в Западной Сибири, избыток — в Иркутской области и на Приморье.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предсказал москвичам «иллюзию бабьего лета» в выходные. По его словам, 30 октября столбики столичных термометров подберутся к рекорду, который был зафиксирован в этот день в 1967 году.