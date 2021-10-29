Россиянам назвали способ защиты от нового типа финансовой пирамиды

Выявить новый тип финансовой пирамиды, действующей по принципу инвестиционной онлайн-игры, сложно. Первым делом нужно попытаться понять, каким образом появляются деньги на выплаты, их источник. Такой способ защиты от мошенников назвал «Известиям» специалист по инвестициям, финансовый эксперт Юрий Медушенко.
«Какой-то проект говорит: вот мы там что-то делаем, зарабатываем деньги и вам выплачиваем. Надо оценить для себя, понять, могут ли действительно таким способом заработать или нет», — объяснил он. Россияне должны осознавать, что игра является игрой, а не способ заработать деньги, уверен Медушенко.
При этом вернуть свои средства, если они были вложены в «игровую» финансовую пирамиду, практически невозможно, отметил он. Однако эксперт призвал не «грести под одну гребенку» все игры, поскольку одни могут быть мошенническими пирамидами, а другие источником безобидных развлечений.
Ранее Центробанк обнаружил в России новую финансовую пирамиду. Она действует по принципу онлайн-игр. Деньги для участия в проекте перечисляют через личный кабинет на сайте разными способами, включая криптовалюты. Чтобы получить прибыль, нужно привлечь в проект новых игроков, отметили в ЦБ. Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но это пишется маленькими буквами.