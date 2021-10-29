Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду в России

Центробанк обнаружил в России новую финансовую пирамиду. Она действует по принципу онлайн-игр, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает РБК.

По словам специалиста, новый тип финансовых пирамид, который открыл ЦБ, составляет восемь процентов от общего числа подобных проектов, зафиксированных за третий квартал 2021 года. «Некоторые из них только начинают раскручиваться», — подчеркнул Лях.

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Глава департамента ЦБ объяснил, что финансовые пирамиды привлекают россиян «возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой». Чтобы получить прибыль, нужно привлечь в проект новых игроков, поскольку без них проект приостанавливается. При этом деньги из пирамиды вывести невозможно, поскольку это уже сделали ее создатели.

Лях подчеркнул, что такие пирамиды опасны, «потому что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать». Деньги для участия в проекте перечисляют через личный кабинет на сайте разными способами, включая криптовалюты.

«Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу», — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что за девять месяцев 2021 ЦБ выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 — за третий квартал. При этом за первые три квартала 2020 года агрегатор зафиксировал деятельность 140 пирамид.

Ранее Центробанк назвал расходы россиян на финансовые пирамиды. В среднем граждане, ставшие участниками таких проектов, отдают мошенникам около 50-100 тысяч рублей.