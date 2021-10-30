Выпавший из окна 25-го этажа российский хоккеист погиб

Российский хоккеист Биткин погиб после того, как выпал из окна 25-го этажа в Москве

Стало известно о последствиях падения российского хоккеиста Ивана Биткина из окна 25-го этажа в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен погиб на месте, прибывшие на место медики констатировали смерть. 24-летний игрок приземлился на козырек технического этажа. Причины падения будут выяснять правоохранительные органы.

Об инциденте стало известно ранее в субботу, 30 октября. Сообщалось, что он произошел в доме на Хорошевском шоссе.

В сентябре 2020 года из окна седьмого окна отеля в Стамбуле выпал шотландский футболист Энтони Макдоуэлл. Спортсмен разбился насмерть.