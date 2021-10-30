Российский хоккеист выпал из окна 25-го этажа

Российский хоккеист Биткин выпал из окна 25-го этажа в Москве, данных о его состоянии нет

В Москве произошел инцидент с участием российского хоккеиста Ивана Биткина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен выпал из окна 25-го этажа жилого дома на Хорошевском шоссе. Игрок упал на козырек подъезда. О его состоянии не сообщается. Другие подробности происшествия не приводятся.

Биткин известен по выступлениям во втором по значимости дивизионе в России — Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Он играл за «Торос», «Ценг Тоу» и «Звезду». Всего в активе защитника 83 матча в лиге в которых он забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи.

В феврале этого года из окна выпала подруга российского бойца смешанного стиля (ММА) Арсена Батырова. Девушка погибла.