Россиянам раскрыли секреты выбора рыбы

Покупать рыбу следует в сертифицированном магазине. Такой совет дала россиянам начальник лаборатории ООО «Русский рыбный мир» Светлана Строева в разговоре с агентством «Прайм».

Эксперт отметила, что покупатель имеет право запросить документы, по которым может проверить качество и происхождение продукции. Речь идет о ветеринарном свидетельстве: в нем указана дата вылова рыбы, номер партии, производитель, срок годности и условия хранения.

Строева также рассказала, как правильно выбрать живую рыбу и от покупки какой стоит отказаться. При выборе живой рыбы следует обратить внимание на запах и условия ее содержания. В частности, если рыба находится в аквариуме, то нужно обратить внимание на его чистоту. По словам специалиста, грязная мутная вода или налет на стенках говорит о том, что такой товар может быть опасен для здоровья. Также свежая рыба должна пахнуть морем или рекой — в зависимости от места обитания, уточнила Строева. Кроме того, у свежей рыбы должны быть выпуклые и прозрачные глаза, жабры яркого красного цвета, выпуклые глаза и блестящая чешуя. В свою очередь, налет на рыбе или помутневшие и впалые глаза свидетельствуют о болезнях рыбы.

При выборе замороженной и охлажденной рыбы следует проверить срок годности товара и температуру в холодильной камере.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что самой полезной рыбой считается та, что обитает в холодных северных морях и водоемах. Это треска, минтай, пикша, камбала, сельдь.