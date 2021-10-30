Талибы оценили свой визит в Россию

«Талибан» (движение запрещено в России) заявил о позитивном результате поездок своей делегации в Россию, Катар и Узбекистан. Об этом во время пресс-конференции в Кабуле сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала Ariana News.

Муджахид рассказал, что в Москве обсуждались вопросы сохранения стабильности в Афганистане, разморозки афганских активов и поддержки странами региона Исламского Эмирата Афганистан (самоназвание государства талибов — прим. «Ленты.ру»).

В Узбекистане делегация подняла тему безопасности у границ и сотрудничества на таможне, а в Катаре, где произошла встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел движения Амир Хана Моттаки с главой МИД Китая, была достигнута договоренность о расширении торговли. В частности, поставок кедровых орехов.

20 октября в Москве прошло заседание Московского формата консультаций по Афганистану с участием полномочных представителей движения «Талибан». Стороны выразили уважение суверенитету Афганистана и отметили, что продолжат содействовать обеспечению безопасности в стране, чтобы предотвратить распространение террористических организаций на ее территории. Кроме того, страны-участницы призвали талибов сформировать инклюзивное правительство, в которое вошли бы представители всех этнополитических сил страны.