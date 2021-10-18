Талибы оценили возможность нападения террористов на соседей Афганистана

«Талибан» (движение запрещено в России) не стремится к территориальной экспансии и не позволит никаким террористическим группировкам атаковать другие государства с территории Афганистана. Возможность нападения террористов на соседние страны в беседе с «Лентой.ру» оценил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

«Исламский Эмират Афганистан (самоназвание государства талибов — прим. «Ленты.ру») не позволит ни группировкам, ни отдельным лицам использовать афганскую территорию против любой другой страны. Мы серьезно относимся к этому — любая активность в данном направлении будет пресекаться», — заверил он.

Муджахид при этом не сообщил о каких-либо конкретных шагах по борьбе с деятельностью террористических организаций, которые уже действуют на территории Афганистана, и не ответил на вопрос о том, возможен ли официальный запрет в стране «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

Ранее генерал США Марк Милли заявил, что талибы не разорвали связи с «Аль-Каидой».

В начале сентября вице-президент Афганистана Амрулла Салех утверждал, что «Аль-Каида» и пакистанские вооруженные силы оказали поддержку талибам во время штурма Панджшерской долины.