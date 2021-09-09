В Пентагоне назвали возможным полноценное возрождение «Аль-Каиды» в Афганистане

Глава Пентагона считает, что «Аль-Каида» может полноценно возродиться в Афганистане

Организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) может воспользоваться уходом американских войск, чтобы полноценно возродиться в Афганистане. Об этом заявил министр обороны и генерал армии США Ллойд Остин, передает радио NPR.

Глава Пентагона отметил, что США готовы предотвратить усиление экстремистской группировки, если это начнет происходить. Он напомнил, что террористы 20 лет использовали Афганистан в качестве плацдарма для нападений на США. «Природа "Аль-Каиды" такова, что она всегда будет искать пространство для роста и возрождения», — отметил генерал.

По словам Остина, платформой для возрождения подобных «Аль-Каиде» организаций может стать любое неуправляемое государство. При этом министр обороны заверил, что «Талибан» (запрещенная в РФ организация) постарается не допустить использование Афганистана в качестве плацдарма для «Аль-Каиды».

Он сообщил, что силы США могут нанести удар по террористам с помощью комбинированного использования средств наблюдения и авиации, размещенной в странах Персидского залива. Однако Остин признал, что подобные операции становятся куда сложнее без размещенных в Афганистане военных баз и наземных войск.

3 сентября вице-президент Афганистана Салех Амрулла заявил, что «Аль-Каида» и пакистанские вооруженные силы оказали поддержку талибам во время штурма Панджшерской долины.